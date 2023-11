Unbekannte Person bricht in Firmengebäude in Günzburg ein

Auf einem Firmengelände in Günzburg wurde eingebrochen. Außerdem wurde Bargeld gestohlen.

In das Firmengebäude einer Fassadenbaufirma im Leitenweg im Günzburger Ortsteil Denzingen wurde nach Informationen der Günzburger Polizei am Sonntag im Zeitraum zwischen 04.30 Uhr und 21 Uhr eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen der oder die unbekannten Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Geldkassette gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Günzburger Polizei sucht nach Zeugen

Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum im Leitenweg oder im Bereich des Firmengeländes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)