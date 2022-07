Unbekannte Person bricht in Schreinerei in Nornheim ein

Indem eine unbekannte Person das Holzfenster aufhebelt, verschafft sie sich Zugang in eine Schreinerei. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch. in Nornheim.

Im Günzburger Ortsteil Nornheim ist zu einem Zeitpunkt zwischen Sonntag, 3. Juli ab 13 Uhr bis Montag, 4. Juli bis 7 Uhr, ein Einbrecher oder eine Einbrecherin unterwegs gewesen. Das meldet die Polizei am Dienstag. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich gewaltsam Zugang in das Büro einer Schreinerei in der Dr.-Friton-Straße, indem er oder sie das Holzfenster aufhebelte.

Wer hat den oder die einbrechende Person in Günzburg gesehen?

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen oder Zeuginnen, die Angaben zur beschuldigten Person machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)