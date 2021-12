Günzburg

vor 48 Min.

Unbekannte Personen brechen in Geschäft am Marktplatz in Günzburg ein

Am Marktplatz in Günzburg wurde in ein Geschäft eingebrochen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in ein Geschäft am Günzburger Marktplatz machen können. Die Diebe kamen am Freitagmorgen.

Bislang unbekannte Personen sind am frühen Freitagmorgen zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in ein Geschäft für Telekommunikation am Marktplatz in Günzburg eingebrochen. Noch ist laut Polizei nicht abschließend geklärt, welche Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der Diebstahlsschaden ist. Polizei sucht Zeugen bei Einbruch am Günzburger Marktplatz Um Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen, bittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)

