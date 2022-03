Unbekannte schlagen Autoscheibe an geparktem Auto in Günzburg ein

War es ein versuchter Diebstahl oder eine persönliche Abrechnung? In Günzburg haben Unbekannte eine Autoscheibe eingeschlagen.

In Günzburg wurde an einem blauen Mercedes Vito, der auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Schlachthausstraße geparkt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat muss sich von Montag auf Dienstag ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

In der Günzburger Schlachthausstraße wurde eine Autoscheibe zerbrochen

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)