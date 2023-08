Unbekannte schlagen Scheibe an Günzburger Firmengebäude ein

Ein Sicherheitsdienst schlug nachts in Günzburg Alarm, weil die Scheibe eines Firmengebäudes eingeschlagen war. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellte in Günzburg ein Sicherheitsdienst eine eingeschlagene Scheibe an einem Firmengebäude im Leitenweg fest. Vor Ort entdeckten die hinzugezogenen Polizeibeamten niemanden mehr im Gebäude. Der Tatzeitraum lässt sich von 23.30 Uhr bis 2.45 Uhr eingrenzen. Bereits im Juni kam es zu einem Einbruch in dieser Firma. Die Ermittlungen ob es sich um einen erneuten Einbruchversuch oder um eine Sachbeschädigung an der Scheibe handelt, dauern derzeit noch an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)