Unbekannte schmieren Sekundenkleber ins Schloss der Wohnungstüre

Wegen einer Sachbeschädigung in Günzburg sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach wurde am Sonntagvormittag und am Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße jeweils das Schloss einer Wohnungstüre beschädigt. Bislang unbekannte Personen verklebten das Schloss mit einem Sekundenkleber. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)