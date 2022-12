Unbekannte sprechen drei Schulkinder in Günzburg an

Drei sechsjährige Kinder wurden am Donnerstag auf dem Schulweg in Günzburg von Fremden angesprochen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Drei sechsjährige Kinder waren am Donnerstag auf dem Heimweg von der Schule, als sie gegen 12.15 Uhr von drei Erwachsenen angesprochen wurden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Kinder „Am südlichen Burgfrieden“ in Günzburg unterwegs. Die Unbekannten, zwei Frauen und ein Mann, fragten nach den Namen der Kinder und eine Frau machte mit ihrem Handy augenscheinlich ein Foto von der Gruppe. Die Kinder entfernten sich im Anschluss und es kam zu keinem weiteren Gespräch mit den Erwachsenen. Was der Grund für das Ansprechen der Kinder war, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen können sich mit der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)