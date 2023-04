Günzburg

Unbekannte stehlen am Bahnhof in Günzburg einen E-Scooter

Nicht nur abgestellte Fahrräder werden am Bahnhof Günzburg gerne gestohlen. Nun wurde auch ein E-Scooter entwendet.

Nicht nur Fahrräder werden am Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Günzburg gerne gestohlen. Auch ein E-Scooter wurde entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Günzburg sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach wurde im Zeitraum vom 10. April, 9 Uhr, bis zum Folgetag um 18.30 Uhr am Bahnhof ein im Bereich des Fahrradabstellplatzes abgestellter schwarzer E-Scooter gestohlen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

