Unbekannte stehlen einer Seniorin die Geldbörse und heben Geld ab

EC-Karte und Geheimnummer gemeinsam im Geldbeutel – für eine 82-Jährige wurde dies zum Verhängnis. Beim Einkaufen in Günzburg wurde sie beraubt.

Eine 82-Jährige kaufte in einem Supermarkt in der Violastraße in Günzburg am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr ein und bemerkte, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde. In der gestohlenen Geldbörse befand sich neben Bargeld in Höhe von etwa 400 Euro auch die EC-Karte der Geschädigten samt PIN. Dies nutzten die bislang unbekannten Personen aus und hoben gegen 13.45 Uhr an einem Bankautomaten in der Weißenhorner Straße insgesamt 1500 Euro vom Konto der 82-Jährigen ab. Zeugen, die den Diebstahl oder die Geldabhebung beobachtet haben oder sonstige Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen.

Niemals die Geheimnummer vder EC-Karte aufschreiben

Die Polizei weist im Zuge dessen darauf hin, die PIN der EC-Karte niemals in der Brieftasche aufzubewahren. Im Allgemeinen wird davon abgeraten, die PIN auf einen Zettel oder gar die EC-Karte selbst aufzuschreiben. Ein entsprechender Zettel sollte – wenn überhaupt – zuhause sicher versteckt aufbewahrt werden. (AZ)