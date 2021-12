Unbekannte stehlen in Günzburg Autokennzeichen

Die Polizei sucht unbekannte Personen, die in Günzburg die Kennzeichen eines Fahrzeugs gestohlen haben.

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Sonntag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße „Am Mittleren Stadtbach“ ereignete. Dort wurden an einem abgestellten schwarzen Hyundai beide amtlichen Kennzeichen gestohlen.

Polizei sucht Zeugen bei Autokennzeichen-Diebstahl in Günzburg

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)