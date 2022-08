Unbekannte stehlen in Günzburg eine Gartengarnitur

Ein Gartentisch und zwei Stühle wurden in Günzburg zu Diebesgut. Unbekannte Personen entwendeten die Garnitur aus einem Garten. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Mittleren Stadtbach“ in Günzburg wurden in der Zeit von Dientstag auf Mittwoch ein blauer Gartentisch und zwei braune Gartenstühle entwendet. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)