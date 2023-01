Unbekannte stehlen Kennzeichen und beschädigen drei Autos in Günzburg

War es der Unmut über parkende Autos, die Unbekannte dazu bewegten, drei Autos in Günzburg zu beschädigen? Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Neujahr und Dienstagmorgen wurden in Günzburg auf einem Parkplatz an der Heidenheimer Straße an drei Fahrzeugen die Kennzeichen gestohlen. An einem Fahrzeug wurde zusätzlich die Heckscheibe eingeworfen. Die Autos parken dort seit längerer Zeit. Vermutlich störte dies bislang unbekannte Personen, die ihren Unmut an den Fahrzeugen ausließen. Im Fahrzeug hinterließen die Täterinnen oder Täter eine Botschaft an den Eigentümer mit beleidigendem Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)