Unbekannte stehlen Stempel einer Günzburger Arztpraxis

Vermutlich zum Fälschen von Rezepten haben bislang unbekannte Personen aus einer Arztpraxis in Günzburg einen Stempel gestohlen.

Bereits am Montag wurde in der Zeit zwischen 10 Uhr und 15 Uhr aus einer Arztpraxis in der Günzburger Schützenstraße ein Praxisstempel gestohlen. Es muss laut Polizei davon ausgegangen werden, dass dieser Stempel von den unbekannten Personen missbräuchlich verwendet werden soll, möglicherweise zur Fälschung von Rezepten oder ärztlichen Bescheinigungen. Zeugen, die Angaben zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)