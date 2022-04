Unbekannte versuchen in das Tierheim Günzburg einzubrechen

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem versuchten Einbruch ins Günzburger Tierheim.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in das Günzburger Tierheim einzubrechen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Das Vorhaben misslang – allerdings verursachten die Täter einen Schaden an der Eingangstür von rund 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Beobachtungen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Tierheimes, nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)