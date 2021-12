Günzburg

Unbekannte werfen in Günzburg Schneebälle auf fahrende Autos

Mehrere Personen haben am Mittwochabend Schneebälle auf Autofahrer in Günzburg geworfen. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr wurde ein Autofahrer im Bereich Ulmer Straße/Stadtberg mit Schneebällen gegen die Windschutzscheibe beworfen. Laut Polizei kam es aufgrund der Besonnenheit des Autofahrers zu keinem abrupten Brems- oder Ausweichmanöver und somit auch zu keinem Verkehrsunfall. Der Mann konnte noch beobachten, dass drei dunkel gekleidete Personen im weiteren Verlauf weitere fahrende Fahrzeuge mit Schneebällen beworfen haben. Schneebälle auf Autos in Günzburg geworfen: Polizei ermittelt Eine Fahndung nach den Schneeballwerfern verlief negativ. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0. (AZ)

