Unbekannte zerkratzen in Günzburg die Motorhaube eines Autos

Das ist ein teurer Parkplatz in Günzburg: Massiv wird die Motorhaube eines abgestellten Autos zerkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Als ein Anwohner in der Tulpenstraße in Günzburg nach drei Tagen zu seinem abgestellten Auto kam, erwartete ihn eine böse Überraschung: Die Motorhaube seines Seat Leon wurde von bislang unbekannten Personen massiv zerkratzt. Die Polizeiinspektion Günzburg sucht nun Zeugen, die im Zeitraum vom 28. Januar, 17.45 Uhr, bis 31. Januar, 9.45 Uhr in der Tulpenstraße auf Höhe der Hausnummer 2 ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Der Lackschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 entgegen. (AZ)