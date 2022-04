Unbekannte zerkratzen in Günzburg ein geparktes Auto

Die Polizei in Günzburg sucht nach einer Sachbeschädigung Zeugen: In der Krankenhausstraße wurde ein Auto mutwillig zerkratzt.

Wegen Sachbeschädigung an einem Auto ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Bislang Unbekannte haben demnach am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr die Heckklappe eines Kompakt-Vans mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der graue Ford war in diesem Zeitraum auf einem städtischen Parkplatz in der Krankenhausstraße in Günzburg geparkt.

Heckklappe eines Autos in der Günzburger Krankenhausstraße zerkratzt

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise zur Tat oder den unbekannten Personen erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)