Unbekannte zerstachen in Günzburg drei Mal die Reifen eines Autos

An drei Tagen haben in Günzburg Unbekannte vier Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein geparkter schwarzer Ford C-Max wurde in Günzburg in der Ortsstraße mehrmals von Unbekannten beschädigt. Im Zeitraum vom 14. Juni, 15.30 Uhr, bis zum 20. Juni, 7 Uhr, wurden nacheinander vier Reifen zerstochen. Erstmals vorne rechts am 14. Juni, dann hinten und vorne links am 19. Juni sowie zuletzt am 20. Juni hinten rechts. Der Gesamtschaden hat inzwischen laut Polizei einen mittleren dreistelligen Betrag erreicht. Hinweise von aufmerksamen Anwohnern, die zur Klärung der Taten beitragen können, erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)