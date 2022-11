Unbekannte zerstechen Autoreifen in Günzburg

Der Besitzer eines VW Polo kabemerkt, als er in sein Auto einsteigen will: Unbekannte haben zwei Reifen seines Autos zerstochen.

Der Fahrzeughalter parkte seinen schwarzen VW Polo von Mittwochabend auf Donnerstagvormittag in der Ortsstraße in Wasserburg auf einem Parkplatz eines Wohnanwesens. Als er wieder in sein Auto einsteigen wollte, waren laut Polizeiangaben zwei Reifen des Wagens zerstochen. Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)