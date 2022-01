Unbekannte zünden nachts Zeitungen am Bahnhof Günzburg an

Vor der Bahnhofsbuchhandlung in Günzburg zündeten bislang unbekannte Täter nachts angelieferte Zeitungen und Zeitschriften an. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Günzburg. Demnach wurde in den frühen Morgenstunden am Dienstag zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr eine Nachtlieferung von Zeitungen und Zeitschriften, die vor dem Eingang der Bahnhofsbuchhandlung abgestellt worden waren, von bislang unbekannten Personen durcheinandergeworfen.

Zeitungen an Günzburger Bahnhof sind teilweise verbrannt

Ein Teil der Zeitschriften wurde angezündet. An den Druckprodukten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)