vor 49 Min.

Unbekannter begrapscht am Bahnhof in Günzburg eine Reisende

Eine Frau wurde am Sonntagnachmittag am Bahnhof Günzburg von einem Mann unsittlich begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht einen möglichen Grapscher, der am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Günzburg eine dort wartende Frau belästigt haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr eine junge Frau am Bahnhof Günzburg im Bereich des Gleises 1a von einem bisher unbekannten Täter unsittlich berührt. Der Gesuchte wird auf etwa 60 Jahre geschätzt. Er hatte nackenlange Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

