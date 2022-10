Unbekannter beschädigt Windschutzscheibe eines Audi in Günzburg

Ein bislang unbekannter Täter demoliert in Günzburg die Windschutzscheibe eines Audi. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Günzburg die Windschutzscheibe eines Audi demoliert. Nach Angaben der Polizei wurde im Tatzeitraum 15.10.2022 bis 16.10.2022 in der Ichenhauser Straße ein dort abgestellter brauner Audi von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Täter ging hierbei die Windschutzscheibe des Autos an, woraufhin diese sprang. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)