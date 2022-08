Unbekannter beschädigt Wohnhaus in Günzburg

An einem Wohnhaus in der Ichenhauser Straße kam es zu einer mutwilligen Beschädigung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Erst jetzt brachten die Bewohner eines Wohnhauses die mutwillige Beschädigung an ihrem Eigentum bei der Polizeiinspektion Günzburg zur Anzeige. Laut Polizeiangaben wurde demnach im Zeitraum zwischen dem 22. Juli und dem 10. August an dem Haus in der Ichenhauser Straße das Gartentor aufgebogen und ein Rollladen beschädigt.

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)