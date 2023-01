Unbekannter beschädigt zwei Tonfiguren in Günzburg

Eine Anwohnerin in Günzburg macht eine verdächtige Beobachtung. Wie sich herausstellt, hat jemand zwei Tonfiguren beschädigt.

Am Dienstag ungefähr im Zeitraum zwischen 22.50 und 23 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Straße „An der Mühle“ wie eine unbekannte männliche Person einen Gegenstand vor dem Nachbarhaus abstellte. Hierbei handelte es sich um den Briefkasten der Nachbarn. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter im Eingangsbereich des Wohnhauses der geschädigten Anwohner zwei Tonfiguren beschädigt hatte. Am Briefkasten der Nachbarn entstand kein Sachschaden, dieser konnte problemlos wieder angebracht werden. An den beschädigten Tonfiguren entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der unbekannte Täter war etwa 1,80 Meter groß und er trug eine bunte Jacke mit einer gelben Kapuze. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0 in Verbindung setzen. (AZ)