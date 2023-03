Unbekannter bricht in Bürocontainer ein und stiehlt Werkzeuge

Eine Person entwendete unerlaubt Werkzeuge aus Bürocontainern in Günzburg. Die Polizei bittet um Hinweise.

In dem Zeitraum vom 17. März bis zum 20. März ist auf einem Firmengelände in der Maria-Merian-Straße in zwei Bürocontainer eingebrochen worden. Laut Angaben der Polizei entwendete der unbekannte Täter unter anderem verschiedene Werkzeuge aus den Containern, deren Wert derzeit noch offen steht. Der Täter verursachte zudem während des Einbruchs einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/919-0. (AZ)