In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in eine Werkstatt in der Augsburger Straße eingebrochen. Laut Polizei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus einer Kasse im Büro entwendete er einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. (AZ)

