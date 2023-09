Unbekannter bricht in Schreibwarengeschäft und Buchhandlung ein

Der Sachschaden in Günzburg ist deutlich höher als der Wert der Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen der beiden Taten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Günzburg am Bürgermeister-Landmann-Platz sowohl in eine Buchhandlung als auch in ein Schreibwarengeschäft eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei über Hintereingänge jeweils unter Anwendung roher Gewalt Zugang zu den Objekten, durchsuchten diese und stahlen aus diversen Kassen Bargeld.

Eine Anwohnerin konnte zwischen 3 und 4 Uhr ein lautes Klirren wahrnehmen, möglicherweise lässt sich dies mit den Einbrüchen in Einklang bringen. Der durch die Taten verursachte Sachschaden übersteigt deutlich den Wert der Beute. Massiv beschädigte Fenster und Türen sowie aufgehebelte Schränke sind zu beklagen. Sollten weitere Anwohner oder Passanten in der Nacht auffällige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben, sollen sie sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, melden. (AZ)