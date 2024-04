Unbekannter entwendet Pflanzen aus einem Beet

Im Ortsteil Reisensburg werden wiederholt Pflanzen aus einem privaten Beet herausgerissen. Die Polizei ermittelt.

In den vergangenen drei Wochen sind wiederholt Pflanzen aus einem Beet in der Straße "Im Winkel" im Ortsteil Reisensburg entwendet worden. Das Beet befindet sich der Polizei zufolge in einem schmalen Streifen zwischen einer Sichtschutzwand und einer Betonbegrenzung entlang des Gehweges.

Zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten, in der Woche vom 1. April., am 8. und am 15. April, wurden laut Polizei insgesamt fünf Pflanzen durch einen bislang unbekannten Täter herausgerissen und entwendet. Dem Besitzer entstand so ein Schaden von knapp 30 Euro. Die Polizei Günzburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/919-0. (AZ)