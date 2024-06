Unbekannter fährt Auto in Leinheim an und flieht

Im Günzburger Ortsteil Leinheim ist das Auto einer Frau vor ihrer Wohnanschrift angefahren worden, der Täter ist vom Unfallort geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat das Auto einer Frau im Günzburger Ortsteil Leinheim angefahren und ist geflohen. Laut Polizei hat sie ihr Fahrzeug am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Leinheim vor Ihrer Wohnanschrift in der St.-Blasius-Straße geparkt. Als sie gegen 8.20 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass die linke Fahrzeugfront beschädigt war.

Ein anderes Fahrzeug ist offensichtlich in das geparkten Auto der Frau gefahren und hat sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine rote B-Klasse von Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 08221 919/0. Die Ermittlungen gegen den unbekannten Unfallverursacher laufen. (AZ)