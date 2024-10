Unbekannter klaut Handy eines 17-Jährigen

Es ist ein dubioser Vorfall, der sich am Dienstag in Günzburg zugetragen hat. Wie es im Polizeibericht heißt, ist ein 17-Jähriger zusammen mit seinem 24-jährigen Freund zwischen 19.30 und 21 Uhr an einem Verbrauchermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße in das Auto eines Unbekannten eingestiegen, der sie zum Bahnhof bringen konnte. Als die beiden aussteigen wollten, hielt der unbekannte Mann den 17-Jährigen an dessen Jacke fest, um ihn am Verlassen des Fahrzeugs zu hindern.

Während der Jugendliche versuchte, sich aus dem Griff zu lösen, zog der Mann ihm das Smartphone aus der Hosentasche. Als es dem 17-Jährigen gelang, das Fahrzeug zu verlassen, fuhr der Unbekannte weg. Dabei handelte es sich um einen dunklen VW mit polnischem Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Täter oder dem Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)