Unbekannter legt Gullydeckel auf die Straße: Wer hat etwas gesehen?

Weil er in der Dunkelheit nicht zu erkennen war, fuhr ein Autofahrer über einen Gullydeckel. Jemand hatte diesen zuvor ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend in der Dillinger Straße auf Höhe der Hausnummer 5 einen Gullydeckel aus dem Schacht gehoben und ihn mittig auf der Fahrbahn abgelegt. Das berichtet die Polizei. Da dieser laut Angaben der Beamten in der Dunkelheit schlecht zu erkennen war, konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über den Gegenstand. Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 entgegen. (AZ)