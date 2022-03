Unbekannter schlägt 17-Jährigem in Günzburg mit der Faust ins Gesicht

In der Nähe einer Günzburger Diskothek wurde am frühen Samstagmorgen einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Täter und Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr kam es in einer Tankstelle in der Nähe einer Günzburger Diskothek zu einer Körperverletzung. Nach einem verbalen Streit kam es laut Polizei zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der unbekannte Täter flüchtete danach aus dem Tankstellengebäude in unbekannte Richtung.

Schläger flieht in Günzburg aus Tankstelle

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor, eine erste Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 08221/919-0 mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)