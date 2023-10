Unbekannter schlägt ältere Frau nieder und verletzt sie schwer

Das Opfer trägt eine Kopfverletzung davon. Nach der Attacke zieht sich die Frau in ihre Wohnung zurück. Ein Anwohner sieht die Blutspur im Mehrfamilienhaus und ruft die Polizei.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Mittleren Stadtbach in Günzburg verständigte am Dienstag um 4.30 Uhr die Polizei, da er im Treppenhaus eine frische Blutspur sah, die zu einer Nachbarwohnung führte. Da den Polizeibeamten wenig später an dieser Wohnung nicht geöffnet wurde, verschaffte sich die Polizei gewaltsam Zugang. In der Wohnung wurde die schwer verletzte Bewohnerin, eine ältere Frau, auf ihrem Bett liegend angetroffen. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde sie in der näheren Umgebung ihres Wohnanwesens von einem Unbekannten niedergeschlagen und am Kopf verletzt. Der Täter flüchtete danach und die Geschädigte zog sich in ihre Wohnung zurück. Der genauere Hintergrund und der Tatablauf konnten wegen der ärztlichen Behandlung der Geschädigten noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)