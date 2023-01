Unbekannter schlägt in Günzburg 57-Jährigen und verschwindet

Die Polizei hat eine Vermutung, warum es zu einem Angriff auf einen 57-Jährigen in der Augsburger Straße in Günzburg gekommen ist.

In der Augsburger Straße in Günzburg ist es auf der Höhe eines Sportgeschäftes am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Ein 57-Jähriger und ein Unbekannter sind daran beteiligt gewesen. Ursache der Auseinandersetzung war laut Polizei wohl, dass der Unbekannte, der als Fußgänger unterwegs war, aus Unachtsamkeit gegen das Auto des 57-Jährigen gelaufen ist. Während des Streits schlug der unbekannte Mann dem 57-Jährigen gegen den Kopf und flüchtete anschließend. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (AZ)