Unbekannter schlägt Mann vor Günzburger Disco Puls bewusstlos

Ein Streit vor der Disco Puls in Günzburg endete mit einem heftigen Schlag. Die Polizei leistet bei dem Bewusstlosen Erste Hilfe.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr ist es vor der Diskothek Puls in Günzburg zwischen vier alkoholisierten Personen zu einer vorerst verbalen Streitigkeit gekommen. Deshalb fuhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg, welche die Streitigkeit beobachtet hatte, an die Gruppe heran. Während der Anfahrt schlug laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Täter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, worauf dieser bewusstlos wurde. Der unbekannte Täter flüchtete sofort. Die Streifenbesatzung führte Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Geschädigten bis zum Eintreffen des Rettungswagens durch. Der Täter konnte während der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Wegen der Alkoholisierung der Beteiligten blieb der Grund der Streitigkeit unbekannt. Der Geschädigte wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Günzburg, Telefon 08221/9190, zu melden. (AZ)