Unbekannter sprüht Bauschaum in Auspuff eines parkenden Autos

Als ein 26-Jähriger zu seinem Auto auf der Parkfläche im Auweg zurückkommt, war das Auspuffrohr mit Bauschaum verstopft. Die Günzburger Polizei ermittelt.

Ein 26-Jähriger hat seinen Pkw am Freitag gegen 7.20 Uhr auf der großen Parkfläche im Auweg abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass ein unbekannter Täter Bauschaum in das Auspuffendrohr gesprüht hatte. Das Fahrzeug war dadurch laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)