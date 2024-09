Unbekannter stiehlt abgeschlossenes Fahrrad in Günzburg

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag das abgeschlossene Fahrrad eines 26-Jährigen in Günzburg gestohlen. Laut Polizei meldete der Mann am Dienstag den Diebstahl seines Fahrrads. Er hatte dieses am Montagabend gegen 22 Uhr im Fahrradunterstand an seiner Wohnadresse in der Altvaterstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er am nächsten Tag gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrrad kam, stellte er fest, dass dieses durch einen unbekannten Täter entwendet wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Herrenrad der Marke Scott. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)