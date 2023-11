Unbekannter stiehlt Kreditkartendaten und erbeutet vierstelligen Betrag

Die Kreditkarte eines 31-Jährigen wurde mit einem vierstelligen Betrag belastet, obwohl er nichts dergleichen bezahlt hat. Jetzt erstattet er Anzeige.

Am Mittwoch erstattete ein 31-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei Günzburg, da mit seinen Kreditkartendaten unerlaubt Zahlungen getätigt und sein Konto mit einem vierstelligen Betrag belastet wurde. Da der Geschädigte jedoch noch im Besitz seiner Karte ist, müssen die Daten von einem bisher unbekannten Täter ausgespäht worden sein. Die Ermittlungen zu diesem und wie er an die Kreditkartendaten seines Opfers gelangte, dauern derzeit laut Polizei noch an. (AZ)