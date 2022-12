Unbekannter stiehlt vier neue Koffer

Ein Kofferset steht vor einem Haushaltswarengeschäft zum Verkauf. Ein junger Mann macht sich damit aus dem Staub. Es gibt aber Videoaufzeichnungen.

Eine ungewöhnliche Beute hat am Freitag ein Unbekannter in Günzburg gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr ein Set aus vier Koffern, das zum Verkauf stand, vor einem Haushaltswarengeschäft in der Dillinger Straße gestohlen. Der bislang unbekannte Täter kann anhand von Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden: männlich, 175 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schlank. Bekleidet war der junge Mann mit einer grünen Kapuzenjacke, einer beigen Hose und weißen Sportschuhen.

Unbekannter hatte Rucksack und Regenschirm dabei

Zusätzlich führte er einen grünen Rucksack und einen Regenschirm mit sich. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf etwa 120 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)