Unbekannter stiehlt vor dem Haus abgelegtes Paket

In Günzburg ist zwischen dem 21. Januar und dem 26. Februar ein Paket geklaut worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft eine vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Rebaystraße abgelegte Sendung. Laut Zustellunternehmen legte der Zusteller das Paket dort ab. Der Empfänger fand es später jedoch nicht mehr am angegebenen Ablageort. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis