Unbekannter stiehlt Zeitung aus Briefkasten

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen die Tageszeitung eines 80-Jährigen aus dessen Briefkasten in Günzburg gestohlen. Den Diebstahl meldete der Mann am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Günzburg. Nach Angaben der Polizei entwendete der unbekannte Täter die Tageszeitung am Dienstag gegen 6.15 Uhr aus der Zeitungsrolle des Geschädigten. Der 80-Jährige bewohnt ein Haus in der Paul-Auer-Straße. Eine vor Ort installierte Überwachungskamera hat den Täter beim Diebstahl der Zeitung gefilmt. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Unbekannten aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Briefkasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis