Unbekannter Täter wirft Lkw-Scheiben in Günzburg mit Steinen ein

Eine Passantin bemerkt in Günzburg eine eingeworfene Scheibe und verständig die Polizei. Es stellt sich heraus, das weiter Fahrzeuge betroffen sind.

In Günzburg sind Fensterscheiben von geparkten Lkw mit Steinen eingeschlagen worden. Laut Polizei beobachtete eine aufmerksame Passantin am Samstag gegen 1 Uhr in der Nacht an einem in der Schreberstraße geparkten Lkw eine eingeworfene Scheibe und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten festgestellt, dass an dem Fahrzeug eine Scheibe mit Steinen eingeworfen worden war. Bei der Überprüfung der Umgebung fanden sie einen weiteren beschädigten Lkw auf. An diesem Fahrzeug wurde eine Scheibe ebenfalls durch Steinwürfe beschädigt, ohne dass diese zu Bruch ging. Ob es sich bei den Beschädigungen an den beiden Lkw um Vandalismus oder um einen versuchten Diebstahl handelt, ist derzeit nicht bekannt. Um die genaue Schadenshöhe und den Tatzeitraum bestimmen zu können, müssen Informationen mit den Fahrzeugeigentümern ausgetauscht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221 9190. (AZ)

