Unbekannter tritt Außenspiegel in Günzburg ab

In Günzburg hat ein unbekannter Täter am Wochenende Außenspiegel von zwei geparkten Autos abgetreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht vom Freitag auf Samstag in Günzburg Außenspiegel zweier geparkter Autos abgetreten. Laut Polizei befanden sich die Fahrzeuge in der Schöblstraße. Der vermutlich selbe Täter trat an einem Pkw den rechten und an einem weiteren Pkw den linken Außenspiegel ab. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt jeweils etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon: 08221 9190 (AZ)

