Unbekannter versucht in Günzburger Geschäft einzubrechen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in ein Haushaltswarengeschäft in Günzburg einzubrechen. Laut Polizei versuchte der Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, gegen 8.20 Uhr, in den Laden in der Reindlstraße in Günzburg einzudringen. Dies gelang dem Täter jedoch nicht, daher wurde auch nichts aus dem Geschäft entwendet. Die Polizei Günzburg bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis