Unbekannter will Zigarettenautomaten in Günzburg aufbrechen

Ein Unbekannter will den Automaten gewaltsam öffnen, scheitert aber. An Zigaretten kommt er nicht heran, hinterlässt nur hohen Schaden.

Ein Unbekannter hat zwischen dem 27. Oktober, 12 Uhr, und 28. Oktober, 12 Uhr, versucht, einen Zigarettenautomaten in der Rudolf-Diesel-Straße gewaltsam zu öffnen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Täter die Seitenwand des Automaten aufflexen, gelangte jedoch nicht ins Innere des Automaten. Somit konnte der Unbekannte keine Ware entwenden. Am Automaten entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)