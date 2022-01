Unbekannter zerkratzt zwei Autos in Günzburg: Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in der Günzburger Parkstraße. Zwei Autos wurden zerkratzt, der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Parkstraße in Günzburg zwei abgestellte Autos durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Täterin geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um einen Anruf bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0 gebeten. (AZ)