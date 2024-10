Unbekannter zersticht Autoreifen

Im Zeitraum von vergangenem Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, haben ein oder mehrere unbekannte Täter den hinteren rechten Reifen eines in der Markgraf-Karl-Straße in Günzburg abgestellten Opel Mokka zerstochen. Den Sachschaden am Reifen schätzt die Polizei auf knapp 150 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

