Unbekannter zersticht Reifen von sechs Dienstfahrzeugen einer Günzburger Firma

Ob da wohl jemand wütend war? Ganz gezielt schien es der Täter mit seiner Sachbeschädigung auf eine Günzburger Firma abgezielt zu haben. Die Polizei ermittelt.

Nicht nur die Luft war raus, auch einen hohen Sachschaden hat eine Firma in der Maria-Merian-Straße zu beklagen. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, wurden am Mittwochnacht zwischen 1 und 3 Uhr an sechs Firmenfahrzeugen die Reifen zerstochen.

Reifen von roten Lieferwagen zerstochen

Bei den geschädigten Fahrzeugen handelt es sich allesamt um rote Mehrzweckfahrzeuge der Marke Ford, Typ Transit Tourneo mit jeweils Düsseldorfer Zulassung. Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 08221-9190 sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat geben können. (AZ)