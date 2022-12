Und wieder fehlt am Bahnhof Günzburg ein Mountainbike

Der Eigentümer des abgestellten Fahrrads musste heim laufen, als er mit dem Zug am Bahnhof in Günzburg ankam. Sein Drahtesel wurde gestohlen.

Ein schwarz-blaues Herren-Mountainbike der Marke Cube wurde laut Polizei zwischen 23. und 26. Dezember in Günzburg gestohlen. Das Rad wurde am Bahnhof von einem Fahrgast abgestellt. Als er zurückkam, fehlte es. Zeugen, die Angaben zu möglichen Personen oder dem Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)