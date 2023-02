Unfall an der Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim: Einsatzkräfte sind vor Ort

Am Bahnübergang Kleinkötz sind heute Mittag ein Zug und ein Auto zusammengestoßen. Nach ersten Informationen ist niemand verletzt. Der Zugverkehr steht still.

An der Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim ist laut Polizeipressestelle Schwaben Süd/West am Donnerstagmittag ein Unfall passiert. Ein Zug der Mittelschwabenbahn und ein Auto sollen beteiligt sein. Wie Sprecher Dominic Geißler berichtet, ist es zu einem Zusammenstoß der Bahn mit einem Auto gekommen. Der Unfall sei am unbeschrankten Bahnübergang bei Kötz passiert.

Das Auto sei aufgrund des Zusammenstoßes im Straßengraben zum Stehen gekommen. Sowohl im Auto als auch im Zug sei niemand verletzt worden. Laut Informationen eines Augenzeugen ist die Fahrerin des Autos zur Überprüfung ins Krankenhaus gekommen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Bahnverkehr zwischen Günzburg und Mindelheim steht aktuell still, laut der Streckeninformationen der Bahn fahren Ersatzbusse von Günzburg in Richtung Krumbach. Weitere Informationen zu den Verbindungen gibt es unter der Reiseauskunft der Bahn. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

